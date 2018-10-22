Марина Михайлова возглавила УМИ администрации Нижнего Тагила
Сегодня, 15:47ОбществоФото: v-tagile.ru
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Марина Михайлова вернулась на должность начальника управления муниципальным имуществом администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
9 октября по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника управления муниципального имущества администрации Нижнего Тагила для назначения на должность были рекомендованы три кандидата: Алексей Бельдягин, Марина Михайлова и Евгений Шастин.
22 октября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назначил Марину Михайлову начальником УМИ администрации города, чиновница вступила в должность. До этого времени обязанности руководителя временно исполняла Наталья Болдырева.
Напомним, Михайлова уволилась с данной должности по личной просьбе бывшего мэра Нижнего Тагила Сергея Носова в мае 2018 года.
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