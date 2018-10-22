Марина Михайлова возглавила УМИ администрации Нижнего Тагила

9 октября по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника управления муниципального имущества администрации Нижнего Тагила для назначения на должность были рекомендованы три кандидата: Алексей Бельдягин, Марина Михайлова и Евгений Шастин.

22 октября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назначил Марину Михайлову начальником УМИ администрации города, чиновница вступила в должность. До этого времени обязанности руководителя временно исполняла Наталья Болдырева.