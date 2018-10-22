На конференции «ИНВИТРО» поговорили о будущем персонализированной медицины

Издание «Новые известия» пишет, что на конференции возобладала точка зрения о реальности увеличения человеческой жизни до 120 лет. В будущем богатые люди смогут воспользоваться данной услугой. Для этого в мире должен возобладать многосторонний и индивидуальный подход к новой эре медицины.

До 2024 года власти Российской Федерации планируют создать в государстве персонализированную медицину. Правительство получило соответствующую задачу. Премьер министр России Дмитрий Медведев ранее уже указывал на полезность качественных изменений всех существующих методик в рамках программы социально-экономического развития государства. Проект должен быть реализован в ближайшие шесть лет.

По словам гендиректора «Инвитро» Александра Островского, в скором времени на планете произойдут глобальные изменения. Раньше медик, использующий во время приема пациентов справочник, считался непрофессиональным. Сегодня становится ясно, что при современных темпах развития медицины, доктор просто физически не может запомнить весь объем полезной информации. Врачам открыли доступ к огромному источнику знаний. Гендиректор «Инвитро» отметил, что специалист, работающий с большими данными (big-data), чаще ставит правильный диагноз и назначает эффективное лечение, чем его менее «продвинутые» коллеги.