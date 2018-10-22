Остались только ступеньки: сгоревший храм на Ганиной яме снесён до основания
Сгоревший в ночь с 3 на 4 октября Царский храм на Ганиной яме разобрали до основания. Прихожане рассказали, что от здания остались только ступеньки. Но в епархии призвали людей не беспокоиться.
Сгоревший Царский храм полностью разобрали. Паломники и прихожане рассказали о том, что здание практически растащили по брёвнышку, осталось только каменное основание и ступеньки. В епархии пояснили, зачем были проведены все эти операции.
Реконструкция храма после пожара, его восстановление предполагает некоторую разборку, укрепление фундамента. Храм немножечко демонтировали, потому что после пожара дерево впитывает в себя запах гари, а это не очень хорошо. Поэтому, чтобы убрать запах гари, храм необходимо раскатать по брёвнышку, привести в порядок. Храм простоял почти 20 лет, там нужно немножко изменить фундамент, поэтому такого рода работы ведутся,рассказали в пресс-службе епархии.
Время восстановления святыни не уточняется. В епархии планируют провести работы, как можно быстрее, сообщает E1.ru.