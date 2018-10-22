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Остались только ступеньки: сгоревший храм на Ганиной яме снесён до основания
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Остались только ступеньки: сгоревший храм на Ганиной яме снесён до основания

Сегодня, 07:00ОбществоФото: E1.RU
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