Остались только ступеньки: сгоревший храм на Ганиной яме снесён до основания

Сгоревший Царский храм полностью разобрали. Паломники и прихожане рассказали о том, что здание практически растащили по брёвнышку, осталось только каменное основание и ступеньки. В епархии пояснили, зачем были проведены все эти операции.

Реконструкция храма после пожара, его восстановление предполагает некоторую разборку, укрепление фундамента. Храм немножечко демонтировали, потому что после пожара дерево впитывает в себя запах гари, а это не очень хорошо. Поэтому, чтобы убрать запах гари, храм необходимо раскатать по брёвнышку, привести в порядок. Храм простоял почти 20 лет, там нужно немножко изменить фундамент, поэтому такого рода работы ведутся,рассказали в пресс-службе епархии.