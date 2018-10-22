Проект парка «Восточный» в Нижнем Тагиле в ноябре будет направлен на госэкспертизу
Сегодня, 20:06ОбществоФото: Администрация Нижнего Тагила
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Проект индустриального парка «Восточный» в Нижнем Тагиле в ноябре будет направлен на госэкспертизу, после чего он пройдет процедуру общественных слушаний.
Сюжеты: Нижний Тагил
22 октября в мэрии прошло совещание, на котором обсуждались вопросы реализации проекта парка «Восточный», который будет построен между Тагилстроевским и Дзержинским районами.
На сегодняшний день проведена работа по постановке на кадастровый учет участков, которые будут представлены потенциальным инвесторам.
Глава города Владислав Пинаев подчеркнул, что необходимо приложить максимум усилий для привлечения инвесторов, для того, чтобы парк стал привлекательным местом для резидентов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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