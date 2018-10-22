Проект парка «Восточный» в Нижнем Тагиле в ноябре будет направлен на госэкспертизу

22 октября в мэрии прошло совещание, на котором обсуждались вопросы реализации проекта парка «Восточный», который будет построен между Тагилстроевским и Дзержинским районами.

На сегодняшний день проведена работа по постановке на кадастровый учет участков, которые будут представлены потенциальным инвесторам.