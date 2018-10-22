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Проверка сирен системы оповещения пройдет в Нижнем Тагиле 24 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проверка сирен системы оповещения пройдет в Нижнем Тагиле 24 октября

Сегодня, 10:32ОбществоФото: startupdonut.co
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