Проверка сирен системы оповещения пройдет в Нижнем Тагиле 24 октября
Сегодня, 10:32ОбществоФото: startupdonut.co
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24 октября в 11:30 в Нижнем Тагиле будут включены электросирены региональной системы оповещения населения Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сирены оповещения включат в рамках комплексной технической проверки. Продолжительность включения составит одну минуту.
В целях исключения инцидентов жителей города просят сохранять спокойствие, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
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