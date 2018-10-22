Проверка сирен системы оповещения пройдет в Нижнем Тагиле 24 октября

24 октября в 11:30 в Нижнем Тагиле будут включены электросирены региональной системы оповещения населения Свердловской области. Сирены оповещения включат в рамках комплексной технической проверки. Продолжительность включения составит одну минуту. В целях исключения инцидентов жителей города просят сохранять спокойствие, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила. Сюжеты: Нижний Тагил

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