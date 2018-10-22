Школа в посёлке Баранчинский строится на месте бывшего кладбища

По утверждениям жителей посёлка Баранчинский, рабочие при строительстве новой школы обнаружили человеческие останки.

Мне об этом рассказал рабочий со стройки. Как только началось строительство, он сказал «Представляешь, будем строить на бывшем кладбище». Чиновники Баранчи об этом ничего не знали, он узнал у местных жителей. Высылал фото - памятник героям гражданской войны, но я их уже удалила. Докопались до могил, обнаружили склеп, в котором 10 черепов,поделилась местная жительница по имени Ольга.

Как сообщает URA.ru, на вопросы журналистов указанный знакомый Ольги отвечать отказался, по всей видимости, беспокоясь о том, что потеряет работу в случае прекращения строительства. Местные власти информацию не подтвердили, заявив о том, что никаких останков на месте, где появится учебное заведение, не должно быть.

Кладбище располагалось выше, там, где сейчас волейбольные площадки спортивного комплекса «Синегорец». Его снесли в советское время,рассказал член общественной палаты Кушвинского городского округа Руслан Мутных.