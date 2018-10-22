Следствие подозревает Мкртчана в хищении 60 млрд рублей

Предприниматель обвиняется в хищении одного миллиарда рублей, также он подозревается в махинациях на 60 миллиардов рублей.

По данным издания «Новые известия», судебное заседание состоится 31 октября. Ранее было вынесено около 40 постановлений на арест имущества, принадлежащего Мкртчану. В частности, суд арестовал металлургические заводы в Тульской области и Ставропольском крае, а также другие активы, общая сумма которых составила более восьми миллиардов рублей.

В 2009 году у предпринимателя начались финансовые проблемы, результатом которых стала заморозка многих проектов. Украинский политический кризис и война в Донбассе принесли предпринимателю большие убытки, что повлекло за собой банкротство многих заводов. Миллиардер владеет Русской горно-металлургической компанией (РГМК), «Ревякинским металлургическим комбинатом», «Ставсталью», ООО «Фрам», ООО «ГЕАЗ», ЗАО «РГМК-Кубань», ООО «Меттрейд», ООО «РГМК-Центральный регион» и ООО «РГМК-Юг». Сегодня эти предприятия переживают глубокий кризис – оборудование устарело, а рабочим не выплачивается зарплата. Сотрудники заводов просят местные власти повлиять на работодателя и помочь вернуть многомиллионные долги по зарплате.

По информации regnum.ru, в 2009-2013 годах бизнесмен похитил крупную сумму, которую взял в кредит у Внешэкономбанка на модернизацию своих предприятий. Мкртчан вывел через офшорные компании более одного миллиарда рублей. В середине июля следствие выяснило, что предприниматель причастен к еще более крупному хищению – он вывел более 60 миллиардов рублей из ВЭБа и перевел на счета кипрской компании Margit Holdings Ltd, откуда средства попали в Алчевский меткомбинат, который входил в корпорацию ИСД, в 2017 году национализированную властями Донецкой народной республики.

Мкртчан считает себя невиновным. По мнению его адвокатов, при заведении уголовного дела был нарушен закон, несмотря на то, что Мосгорсуд заверил о полной компетенции и беспристрастности расследования, проводимого правоохранительными органами.