Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении екатеринбургского МУП «Золушка»
Сегодня, 20:51ОбществоФото: posobie.help
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На екатеринбургский МУП «Золушка», который занимается поставкой питания в образовательные учреждения города, следственный комитет возбудил уголовное дело.
Сюжеты: Екатеринбург
Дело возбуждено по статье «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Недавно директор «Золушки» дала интервью, в котором рассказала как проходит работа на предприятии. Дело было возбуждено, опираясь на некоторые факты из данного интервью.
По результатам прошедших проверок в МУПе были выявлены многочисленные нарушения, в их числе нарушение при оформлении договоров на приготовление еды и уборку столов, сообщают «Европейско-Азиатские новости».
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