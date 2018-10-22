Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении екатеринбургского МУП «Золушка»

Дело возбуждено по статье «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Недавно директор «Золушки» дала интервью, в котором рассказала как проходит работа на предприятии. Дело было возбуждено, опираясь на некоторые факты из данного интервью.