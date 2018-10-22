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Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении екатеринбургского МУП «Золушка»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении екатеринбургского МУП «Золушка»

Сегодня, 20:51ОбществоФото: posobie.help
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