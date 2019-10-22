Больше половины опрошенных по проекту БКАД россиян отметили улучшение качества дорог
Сегодня, 17:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В России провели соцопрос, касающийся реализации нацпроекта БКАД. Более половины опрошенных отметили, что качество автодорог заметно улучшилось, пишет «Областная газета».
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
В опросе Национального агентства финансовых исследований приняли участие жители 150 населенных пунктов в 50 регионах России, в том числе Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Согласно социсследованию, о национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и о возможности контроля ремонтных работ со стороны жителей знает каждый третий опрошенный (35%). Столько же людей считают, что общественный контроль повышает качество работ.
Напомним, в 2021 году в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта отремонтируют в общей сложности 29,6 км дорог.
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