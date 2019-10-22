Больше половины опрошенных по проекту БКАД россиян отметили улучшение качества дорог

В опросе Национального агентства финансовых исследований приняли участие жители 150 населенных пунктов в 50 регионах России, в том числе Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Согласно социсследованию, о национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и о возможности контроля ремонтных работ со стороны жителей знает каждый третий опрошенный (35%). Столько же людей считают, что общественный контроль повышает качество работ.