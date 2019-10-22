«Будет вкусно!» В Нижнем Тагиле пройдёт Фестиваль КВН «Овсянка»
Сегодня, 12:45ОбществоФото: Группа "ВКонтакте" Открытая Лига КВН "Овсянка"
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25 октября в Городском дворце молодёжи Нижнего Тагила пройдет Фестиваль КВН «Овсянка».
Сюжеты: Нижний Тагил
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До начала открытия нового сезона Лиги КВН «Овсянка» остаются считанные дни. В стенах ГДМ за звание самых весёлых и находчивых поборются участники из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Новоасбеста. Успевайте купить билеты и приходите! Расслабьтесь и получите удовольствие от искромётного юмора и ярких выступлений. Начало в 18:00.
Возродим тагильский КВН вместе!
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Стоимость билета – 100 рублей.
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