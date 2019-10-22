Данные о реальной зарплате врачей Иркутской области направят в прокуратуру

Так, президент постановил, чтобы заработок врачей составлял не менее 200% от средней заработной платы, а медсестер и другого среднего персонала — не менее 100%. Однако, по данным «Госучета», реальные цифры в Иркутской области не дотягивают до этих значений. К такому выводу аналитики пришли, изучив данные статистики, сообщения на официальных сайтах госорганов и отчеты 110 из 118 медучреждений региона.

Ерженин сообщил, что заработок почти 4 тысяч врачей, или 47,6% от общего количества, не дотягивает до положенных 73,8 тысячи рублей. Среди медсестер 11 тысяч человек, или 54%, не получают среднюю по экономике зарплату в 36,9 тысячи рублей, пишет ircity.ru.

Данный анализ о ненадлежащем исполнении властями региона указов президента был представлен спикеру Законодательного собрания Иркутской области Сергею Соколу. Тот, как следует из его переписки с Ержениным, перенаправил цифры в адрес областной прокуратуры для соответствующей проверки.

При этом цифры на официальном портале регионального Минздрава говорят, что заработок врачей и среднего медперсонала практически подбирается к заветным показателям. Там написано, что с 2015 года зарплата врачей выросла с 48 до 72,3 тысячи рублей, а медсестер — с 26 до 36 тысяч рублей.