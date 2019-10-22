Екатеринбургским школьникам предложили тесты про убийства и политику

Учащимся был предложен опрос, состоящий из 91 утверждения, детям нужно согласиться или не согласиться с утверждением, оценив свое отношение к нему по шкале от -4 до +4. Родители, посмотрев опрос в интернете, заявили, что в нем содержатся «утверждения в духе Геббельса». Опрос на самом деле находится в открытом доступе и применяется еще с 2003 года, авторы утверждают, что его цель — отследить, как образовательный процесс способствует позитивным изменениям в личности ребенка.

В школе пояснили, что опрос школьникам предложен по книге «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя». Опрос проводится в начале учебного года и в конце. Тест позволяет проанализировать, как меняется состояние ребенка, его отношение к миру, учебе на протяжении года.

Родители выступили против такого анкетирования.