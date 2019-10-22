Екатеринбургским школьникам предложили тесты про убийства и политику
Родители учащихся школы № 200 в Екатеринбурге возмутились из-за теста, предложенного их детям, пишет портал Е1.
Учащимся был предложен опрос, состоящий из 91 утверждения, детям нужно согласиться или не согласиться с утверждением, оценив свое отношение к нему по шкале от -4 до +4. Родители, посмотрев опрос в интернете, заявили, что в нем содержатся «утверждения в духе Геббельса». Опрос на самом деле находится в открытом доступе и применяется еще с 2003 года, авторы утверждают, что его цель — отследить, как образовательный процесс способствует позитивным изменениям в личности ребенка.
В школе пояснили, что опрос школьникам предложен по книге «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя». Опрос проводится в начале учебного года и в конце. Тест позволяет проанализировать, как меняется состояние ребенка, его отношение к миру, учебе на протяжении года.
Родители выступили против такого анкетирования.
В частности, в тесте содержатся утверждения «Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими патриотами», «Убийство человека может быть оправдано, если совершено ради торжества справедливости», «Мы — сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать», «Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны».