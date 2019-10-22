Кто обанкротил «ОФК Банк»?

Восемь лет тому назад Николай Егоров познакомился с тогдашним главой Росалкогольрегулирования Игорем Чуяном - как раз в тот момент времени, когда подконтрольному Чуяну бизнесу очень нужны были инвестиции. Поскольку Егоров обладал капиталом, они решили объединить подконтрольные им компании «АМИ-Банк» и «Баренцбанк» и присвоили новой наименование «ОФК Банк», пишут «Новые известия».

Следует подчеркнуть, что Чуяну по закону запрещалось вести бизнес, но это не выступило преградой со стороны Егорова для деловых отношений с ним.

Позже, когда адвокат осознал возникшие перед ним риски, он начал оперативно выводить деньги из «ОФК Банка». Вывести получилось 10 млрд рублей, еще 3 млрд рублей заблокировал Центробанк России. Тогда же Игорь Чуян передал фактическое управление алкогольными компаниями «Кристалл-Лефортово» Павлу Сметане. Предприниматель сейчас утверждает, что «Игорь Чуян и Николай Егоров действовали совместно, будучи акционерами «ОФК Банка». В тоже время адвокат «не имеет отношения к алкогольному бизнесу», а Игорь Чуян «не имеет отношения к «Кристалл-Лефортово».

Одной из схем вывода 3 млрд рублей стало то, что «ОФК Банк» не обращает взыскание на предметы ликвидного залога группы «Кристалл-Лефортово». Но при таком раскладе банк мог бы остаться без вложенных 20 млрд рублей.

Как предполагается, после вывода 3 млрд рублей на счетах алкогольной группы «Кристалл-Лефортово» было еще 17 млрд рублей из 20 млрд, выданных «ОФК Банком» в качестве кредитов. Потеря активов привела к банкротству организации.

При этом у банка имелись все шансы вернуть денежные средства, так как кредиты были обеспечены, но по неясной причине этого делать не стали. «Кристалл-Лефортово» начал подготовку к процедуре банкротства. При этом Павел Сметана приобрел долю в ООО «РегионСтройИнком», которое в свою очередь купило долю Егорова в «ОФК Банке». Как итог, из должника банка Павел Сметана стал его владельцем? «ООО «РегионСтройИнком» утверждает, и я согласен, что Николай Егоров забирал свои личные средства из «ОФК Банка» в течение 2016-2017 годах. Я не являюсь совладельцем «ОФК Банка». В материалах дела № А39-1635/2018 ничего такого не говорится», - такова точка зрения Павла Сметаны.

Одной из основных причин банкротства «ОФК Банка» специалисты называют то, что предприятие «Кристалл-Лефортово» не выплачивало кредиты.

Важно заметить, что Сметана регулярно отыскивает новых виноватых в банкротстве «Кристалл-Лефортово». Так, сначала он обвинял Игоря Чуяна, а после - Николая Егорова, а в настоящее время хочет сделать крайним бывшего руководителя «ОФК Банка» Николая Гордеева, который до 2017 года был главой и с успехом занимался развитием компании. «Кто виноват в банкротстве «ОФК Банка»? Три фактических акционера «ОФК Банка» (Гордеев, Егоров, Чуян). Почему я подал на личное банкротство? Если долги заведомо превышают активы, лицо обязано подать на банкротство для справедливого равномерного удовлетворения требований кредиторов», - сказал Сметана.