«Россети» перейдут на систему налогового мониторинга с 2020 года

Что такое налоговый мониторинг простыми словами? Подключение к системе означает, что компания открывает доступ в онлайн-режиме к бухгалтерским и налоговым документам. Такой формат работы предполагает также предоставление первичной документации, причем с пояснениями, по требованию контролирующей инстанции.

В чем выгода для ФНС — понятно: практически мгновенный доступ к документам, существенная экономия времени при проведении проверок и других ресурсов. А зачем это «Россетям»? Оказывается, компания получает целый ряд преференций. Налоговики будут консультативно помогать до или даже во время совершения сделок, чтобы исключить налоговые риски. Кроме этого, мониторинг будет помогать в решении спорных вопросов. Но и это не все.