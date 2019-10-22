Россияне проявляют активный интерес к конкурсу «Лидеры России»

В начале октября Владимир Путин выступил в поддержку запуска третьего по счету сезона управленческого конкурса «Лидеры России» 2019-2020 гг. При этом, прием заявок завершится менее чем через 7 дней.

С момента открытия регистрации на конкурс на сайте ЛидерыРоссии.рф было зафиксировано 34,5% заявок Центрального федерального округа и 17,7% из Приволжского федерального округа. Вместе с тем, лидирующую позицию по числу поступивших заявок заняла Москва, вторую – Санкт-Петербург. Вместе с тем, топ-10 выглядит следующим образом: Московская, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская области, Краснодарский край и республики Татарстан и Башкортостан.

Kursdela.biz пишет, что Алексей Комиссаров, глава АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» акцентировал внимание на том, что в настоящий момент зафиксировано 151 586 заявок. Регистрация завершится 27 октября в 23:59. Участникам конкурса нужно заполнить биографическая анкета, отсняв при этом видеоинтервью. Он также добавил, что возможно, наряду с основным конкурсом, участие в одной из новых допспециализаций - «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

На следующий день после окончания приема заявок стартует дистанционный этап, в рамках которого участники, проходящие тест, покажут С общий уровень знаний, управленческую готовность и потенциал.