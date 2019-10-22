Свердловские силовики планируют объединить дела обвиняемых в убийстве Каторгиной
Силовики планируют забрать из Челябинска и объединить в одно дело уголовные дела в отношении трех фигурантов убийства екатеринбурженки Ксении Каторгиной, пишет Ура.ру со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Уголовные дела в отношении Екатерины Меньшиковой, Михаила Федоровича и Марата Ахметвалиева расследуются разными ведомствами и в разных регионах. В связи с этим свердловский СК намерен ходатайствовать о передаче дел в их ведение. Сами следователи объединение дел пока не комментируют.
Помимо уголовного дела об убийстве Каторгиной, в отношении троих фигурантов возбуждены дела по статьям «Вымогательство», «Присвоение и растрата», «Групповой разбой».
Напомним, Каторгина была убита из-за автомобиля «Ауди». Сначала сотрудники полиции обнаружили автомобиль, а затем удалось выйти на след подозреваемых. Когда их удалось задержать, они дали признательные показания и рассказали, где спрятали тело. Девушку зарезали, а затем сбросили в коллектор. Ксению похоронили 18 октября в Каменске-Уральском.