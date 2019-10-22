Свердловские силовики планируют объединить дела обвиняемых в убийстве Каторгиной

Уголовные дела в отношении Екатерины Меньшиковой, Михаила Федоровича и Марата Ахметвалиева расследуются разными ведомствами и в разных регионах. В связи с этим свердловский СК намерен ходатайствовать о передаче дел в их ведение. Сами следователи объединение дел пока не комментируют.

Помимо уголовного дела об убийстве Каторгиной, в отношении троих фигурантов возбуждены дела по статьям «Вымогательство», «Присвоение и растрата», «Групповой разбой».