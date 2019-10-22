В Екатеринбурге начата подготовка к 75-летнему юбилею Дня Победы

На сайте опубликован подробный план мероприятий, которые будут проведены для подготовки и проведения праздника. Александр Высокинский будет руководить процессом и контролировать выполнение всех пунктов.

Согласно плану, к первому февраля символика и сувенирная продукция должны быть готовы.

Для ветеранов предусмотрена организация индивидуального сопровождения, а также закрепление за должностными лицами, которые помогут с решением социальных и бытовых вопросов. Кроме того, планируется проверить условия жизни ветеранов. Каждому из них с марта по апрель будет предоставлена путевка в санаторий для отдыха.

Также комитет по организации празднования планирует издать книгу «Книгу Всенародной Памяти» и вручить медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» каждому ветерану.

Ко дню Победы в Екатеринбурге будет создан мемориал в память о свердловчанах, которые погибли на фронте с указанием имен, а некоторые улицы города планируется переименовать в честь героев войны.

Скорое открытие музея «Эрмитаж-Урал» и музея тыла организаторы приурочили к празднованию Победы.