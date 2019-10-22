В Екатеринбурге три сквера получили статус особо охраняемых зон
Сегодня, 19:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге сквером Клары Цеткин, Тер-Терьяна и ЮНЕСКО присвоили статус особо охраняемых природных территорий, сообщает ЕТВ.
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Присвоение особого статуса скверам означает то, что в них не будет вестись застройка.
Теперь депутатам предстоит определить, на какие средства благоустроить скверы. Ранее особый статус планировали присвоить скверу Джавахарлала Неру. Но из-за реконструкции развязки на Челюскинцев депутаты перенесли рассмотрение этого вопроса.
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