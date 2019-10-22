В Екатеринбурге в кинотеатре «Салют» разместят Дворец пионеров
Сегодня, 12:57ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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21 октября состоялось решение вопроса по дальнейшей судьбе кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
На встрече мэрии города, работников «Салюта» и Дворца пионеров было решено, как наиболее эффективно использовать помещения закрывающегося одного из старейших кинотеатров столицы Урала. Работникам «Салюта» было предложено перейти в штат Дворца пионеров и остаться работать в здании кинотеатра, либо перейти в здание Дворца пионеров, где тоже есть вакансии.
Принять решение сотрудникам нужно до 1 ноября. Сейчас в кинотеатре работают 22 человека.
Причины закрытия «Салюта» не уточняются. Ранее в Екатеринбурге закрыли кинотеатр «Колизей», его помещения переходят Музею истории, здание кинотеатра «Темп» было снесено ради возведения жилого комплекса.
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