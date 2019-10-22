В Екатеринбурге в кинотеатре «Салют» разместят Дворец пионеров

На встрече мэрии города, работников «Салюта» и Дворца пионеров было решено, как наиболее эффективно использовать помещения закрывающегося одного из старейших кинотеатров столицы Урала. Работникам «Салюта» было предложено перейти в штат Дворца пионеров и остаться работать в здании кинотеатра, либо перейти в здание Дворца пионеров, где тоже есть вакансии.