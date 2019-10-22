В Екатеринбурге в сквере Попова установят светодиодный фонтан
Вчера, 22:36ОбществоФото: со страницы Акватории 96 в соцсетях
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В Екатеринбурге в сквере Попова будет переложен асфальт, бехатон и плиты из гранита на дорожках. Также будет установлено новое освещение и смонтирована подсветка для фонтана, сообщается на сайте госзакупок.
Сюжеты: Екатеринбург
Проект фонтана разработала компания «Акватория 96». Согласно ему, после реконструкции он станет снова водным и будет показывать светодиодное шоу. Кроме того, он сможет фильтровать и дезинфицировать воду.
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Проект светодиодного фонтана в сквере Попова
Фото: со страницы Акватории 96 в соцсетях
В администрации Екатеринбурга не называются точные сроки, в которые будет установлен фонтан.
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