В Свердловской области повторно включат сирены

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Завтра в Свердловской области повторно включат электросирены. Система оповещения начнет работать в 11:30, сообщает ГУ МЧС Свердловской области.
Свердловчан призывают сохранять спокойствие и не отрываться от своих дел.
Первая проверка технического состояния электросирен проводилась 17 октября. Таким способом определяется готовность системы оповещения на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
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