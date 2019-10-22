В Свердловской области уменьшилось число заключенных

В 2019 году число отбывающих наказание снизилось на 6% и составило 434 тысячи человек по состоянию на 1 октября. В начале года в местах лишения свободы находилось 463 тысячи человек.

Самое значительное снижение числа заключенных отмечается в Свердловской области — 1344 человека, Пермском крае — 1249 человек и Красноярском крае — 1172 человек.