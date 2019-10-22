В Свердловской области уменьшилось число заключенных

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В России численность заключенных достигла минимальных размеров, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
В 2019 году число отбывающих наказание снизилось на 6% и составило 434 тысячи человек по состоянию на 1 октября. В начале года в местах лишения свободы находилось 463 тысячи человек.
Самое значительное снижение числа заключенных отмечается в Свердловской области — 1344 человека, Пермском крае — 1249 человек и Красноярском крае — 1172 человек.
Численность лиц, содержащихся в СИЗО опустилась ниже 100 тысяч человек. Как пояснили во ФСИН, численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории РФ.
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