Житель Екатеринбурга в свой день рождения изнасиловал 18-летнюю девушку
Сегодня, 10:17ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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27-летний екатеринбуржец признан виновным в изнасиловании 18-летней девушки, сообщает прокуратура Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
18 марта этого года подсудимый отмечал день рождения и пригласил в гости нескольких человек. После застолья с ним осталась 18-летняя девушка. Мужчина нанес ей удар кулаком и изнасиловал ее. Затем, испугавшись последствий, он скрылся. Однако через два дня сам пришел к следователям.
Свердловчанин приговорен к четырем годам лишения свободы и компенсации морального вреда потерпевшей в размере 350 тысяч рублей.
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