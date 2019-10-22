Житель Екатеринбурга в свой день рождения изнасиловал 18-летнюю девушку

18 марта этого года подсудимый отмечал день рождения и пригласил в гости нескольких человек. После застолья с ним осталась 18-летняя девушка. Мужчина нанес ей удар кулаком и изнасиловал ее. Затем, испугавшись последствий, он скрылся. Однако через два дня сам пришел к следователям.