Фигурант «московского дела» Кирилл Жуков останется в колонии Нижнего Тагила

Фигурант «московского дела» Кирилл Жуков останется в колонии Нижнего Тагила

Сегодня, 15:01ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу участника московских беспорядков 27 июля 2019 года Кирилла Жукова, который добивается условно-досрочного освобождения, сообщает пресс-служба областного суда.

Судья Елена Медведева апелляцию отклонила, поэтому Жуков, как бывший сотрудник Росгвардии, останется в тагильской ИК № 13 общего режима для бывших силовиков.

22 сентября Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве принял решение о пересмотре приговора, его срок снижен с трех до 2,5 лет, режим изменен на колонию-поселение.

Адвокат Жукова Алексей Бушмаков рассказал «Европейско-азиатским новостям», что в ИК № 13 до сих пор продолжают держать Жукова в тюрьме под предлогом того, что за месяц они так и не получили определение кассационного суда, которое должно выполняться немедленно.

Видимо, документ на собаках везут в ХХI веке,заявил Бушмаков.

Напомним, Кирилл Жуков являлся участником не согласованного с властями Москвы митинга на котором поддерживали независимых кандидатов в Мосгордуму. Жуков был признан виновным в том, что ударил по лицу росгвардейца. 20 августа 2020 года Жуков уже пытался выйти на свободу по УДО, однако Тагилстроевский суд отказал ему.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
судколонияНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы