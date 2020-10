Фигурант «московского дела» Кирилл Жуков останется в колонии Нижнего Тагила

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу участника московских беспорядков 27 июля 2019 года Кирилла Жукова, который добивается условно-досрочного освобождения, сообщает пресс-служба областного суда.

Судья Елена Медведева апелляцию отклонила, поэтому Жуков, как бывший сотрудник Росгвардии, останется в тагильской ИК № 13 общего режима для бывших силовиков. 22 сентября Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве принял решение о пересмотре приговора, его срок снижен с трех до 2,5 лет, режим изменен на колонию-поселение. Адвокат Жукова Алексей Бушмаков рассказал «Европейско-азиатским новостям», что в ИК № 13 до сих пор продолжают держать Жукова в тюрьме под предлогом того, что за месяц они так и не получили определение кассационного суда, которое должно выполняться немедленно. Видимо, документ на собаках везут в ХХI веке,заявил Бушмаков. Напомним, Кирилл Жуков являлся участником не согласованного с властями Москвы митинга на котором поддерживали независимых кандидатов в Мосгордуму. Жуков был признан виновным в том, что ударил по лицу росгвардейца. 20 августа 2020 года Жуков уже пытался выйти на свободу по УДО, однако Тагилстроевский суд отказал ему. Фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову смягчили приговор

