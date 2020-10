Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов проверит ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге, пишет Ура.ру.

Информацию сообщил источник в медицинской среде. Позднее факт приезда министра подтвердили в пресс-службе Минздрава. Напомним, медики из ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге рассказали о массовом увольнении своих коллег. Речь идет об около 80 случаях. Причинами называют конфликты с руководством из-за «коронавирусных» выплат и неоплачиваемые отпуска. Медики Центральной больницы № 1 в Екатеринбурге сообщают массовых увольнениях

