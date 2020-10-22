Пугающая статистика. Почему Свердловскую области накрыла вторая волна коронавируса

Пугающая статистика

Ситуация по коронавирусу обостряется, но областное правительство в настоящий момент не принимает никаких жестких мер. После самоизоляции в первую волну людям дали послабления, власти видят происходящую ситуацию с увеличением числа заболевших, но не считают нужным начинать вводить новые ограничения. Максимально, что было сделано, — ужесточение масочного режима. Если человек не носит маску, ему выписывают немалый штраф. Это ведет к большей озлобленности населения, но не к снижению заболеваемости, как предполагалось. Свердловская область сейчас находится на пятом месте в России по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это ли не повод бить тревогу? При этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, активно делившийся в соцсетях информацией о пандемии в первую волну, сейчас ограничил число публикаций, а половина постов и вовсе не касается пандемии, словно ее и нет.