Пугающая статистика. Почему Свердловскую области накрыла вторая волна коронавируса

Переполненные больницы, очереди на КТ, увольнение медиков, не выдерживающих нагрузку. Свердловскую область захлестнула вторая волна пандемии коронавируса. С каждым днем увеличивается число зараженных, а из введенных правительством мер — только ужесточение масочного режима. Не пора ли вводить другие ограничения?

Количество заболевших коронавирусом в конце октября в Свердловской области практически сравнялось с показателями первой волны. Кривая заболеваемости снова поползла вверх. На пике пандемии, 3 июня, максимально было выявлено 357 случаев заражения. Последние десять дней суточный прирост составляет больше 200 человек. 22 октября в регионе было зафиксировано 259 новых заболевших. Ситуация становится практически критической. Сейчас больницы снова перепрофилируются под «ковидных» больных. Но уже и перепрофилированные медучреждения не справляются с наплывом пациентов. Все медицинские учреждения перегружены, персонал работает на износ,рассказали в пресс-службе ГБ 1. Так почему вторая волна снова застала всех врасплох? А как же опыт первой волны? Почему снова «накрыло»? Одной из причин новой вспышки стала халатность самих людей. Например, свердловчане, несмотря на увеличение размеров штрафов, продолжают игнорировать масочный режим. Люди знают про маски. Вопрос в недооценке того реального риска, который может сопровождать неисполнение этих мер. Проще говоря, кажется, что пронесет, меня это не коснется, это не настолько злая инфекция, что может прицепится, если хожу, езжу в трамвае, в автобусе без маски, говорит депутат ЗакСо Вячеслав Погудин. Игнорирование профилактических мер одним человеком, другим, третьим приводит к тому, что вирус идет по цепочке — внутри города, региона, страны. Как заметил Вячеслав Погудин находясь в служебной командировке, значительная часть пассажиров самолета были без масок. Депутат отмечает, что такие же претензии можно легко предъявить и пассажирам другого общественного транспорта. Вирусолог Владимир Чуланов подтверждает, что несоблюдение профилактических мероприятий способствует распространению инфекции. Следующей причиной можно считать открытие авиасообщения. Люди вырвались в отпуск в другие города, расслабились, а домой вместе с хорошим настроением и загаром привезли коронавирус. Владимир Чуланов отмечает, что летний период стал одним из ключевых факторов, который мог повлиять на нарастание заболеваемости. Несоблюдение профилактических мероприятий в период летних отпусков стало одним из пусковых моментов, с моей точки зрения. Поскольку, вернувшись домой, люди стали источниками инфекции для других граждан, и это способствовало распространению вируса, говорит Владимир Чуланов. На развитие пандемии повлияло начало учебного года. Большинство детей переносят заболевание безсимптомно, а в сплоченных детских коллективах довольно легко заразиться, несмотря на все профилактические меры. В осенний период началось формирование новых коллективов: рабочих, студенческих, школьных. Это стало также фактором, поскольку в них стали проникать источники инфекции, что способствовало распространению, говорит Владимир Чуланов. Согласен с вирусологом и руководитель Фонда поддержки предпринимательства в Нижнем Тагиле Сергей Федореев. Меньше всего, как я понимаю, проявляется это заболевание у детей. Поэтому они могут болеть, но при этом совершенно не проявлять никак признаков заболевания. Это связано, основная причина — дети пошли в школу, замечает Сергей Федореев. Свою лепту внесли и сезонные заболевания. Владимир Чуланов говорит, что биология коронавируса пока до конца не изучена, но возбудителями сезонных ОРВИ является целый спектр вирусов. Вирусов много, и коронавирус может быть одним из компонентов этой сезонной заболеваемости. Конечно, заболеваемость этой инфекцией, также как другими сезонными ОРВИ, может нарастать, поэтому мы могли ожидать такого ухудшения ситуации в осенне-зимний период, говорит Владимир Чуланов. Пугающая статистика Ситуация по коронавирусу обостряется, но областное правительство в настоящий момент не принимает никаких жестких мер. После самоизоляции в первую волну людям дали послабления, власти видят происходящую ситуацию с увеличением числа заболевших, но не считают нужным начинать вводить новые ограничения. Максимально, что было сделано, — ужесточение масочного режима. Если человек не носит маску, ему выписывают немалый штраф. Это ведет к большей озлобленности населения, но не к снижению заболеваемости, как предполагалось. Свердловская область сейчас находится на пятом месте в России по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это ли не повод бить тревогу? При этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, активно делившийся в соцсетях информацией о пандемии в первую волну, сейчас ограничил число публикаций, а половина постов и вовсе не касается пандемии, словно ее и нет. Решением проблемы может стать повторное введение самоизоляции. Еще в первую волну люди просидели дома около месяца, и после этого пошел спад, уменьшение числа заболевших. Если опыт был положительным, то почему не применить эту меру вновь? Однако эксперты полагают, что государство и правительство неспособны еще раз предоставить те меры поддержки населения, как в первую волну. А по мнению экспертов, и их тогда было недостаточно. Для сохранения жизни населения необходима самоизоляция, но при этом должен быть обеспечен режим ЧС и финансирование жизнедеятельности граждан, на 10-12 тысяч рублей вряд ли сможет прожить каждый гражданин, именно такие меры поддержки были объявлены части населения президентом. Хотя огромные резервы есть у государства, меры этой поддержки брали из ПФР, что не соответствует какой-то заботе, отмечает ио первого секретаря Нижнетагильского отделения ЛКСМ РФ Виктор Хомутинников. С темпами роста по коронавирусу как сейчас, если не ввести режим самоизоляции в настоящее время, то все закроется, например, в декабре, а Новый год все встретят в режиме жестких ограничений. В таком случае опять пострадает экономика. Именно в новогодние праздники для многих предпринимателей появляется шанс заработать. Растет выручка кафе, ресторанов, магазинов. И логичнее было бы ввести некоторые ограничения и самоизоляцию сейчас, чем дождаться усугубления ситуации, когда «все схлопнется» в Новый год. На первой волне мы прекрасно видели, как это все отразилось на предпринимателях. Учитывая особенно то, что фактически нагрузка такая легла на предпринимателей: они из своих средств продолжали платить зарплату сотрудникам, которые не могли в силу ограничительных мер продолжать работать. Но вторая волна еще больше усугубит проблему, комментирует Сергей Федореев. Еще одним вариантом могут быть частичные ограничения. К примеру, организации могут перевести в обязательном порядке на удаленку тех сотрудников, которые могут находиться дома. Логичным стало бы ограничение проведения массовых мероприятий, поскольку в данный момент они не являются самыми приоритетными, а порой и вовсе похожи на пир во время чумы. Правильным стало бы ограничение на перемещение по Российской Федерации. Например, запретить населению ездить в наиболее эпидемически-неблагополучные города и области, находящиеся на первых местах по заболеваемости: это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область. Вариантом решения проблемы стало бы более доступное тестирование на коронавирус. Как сообщает Владимир Чуланов, уровень тестирования в Российской Федерации один из самых высоких в мире, и все хорошо поставлено для того, чтобы выявлять коронавирус. В то же время в Свердловской области массовое тестирование не проводится. Хотя, чем больше выявлялось бы больных, тем больше людей отправлялось бы на изоляцию, соответственно, меньше контактировало со здоровыми людьми. Но если увеличится количество тестирований, это приведет к значительному числу выявленных заболеваний, а это испортит и без того плохую статистику. Становится ясно, что ситуация уже достигла пика и решать нужно что-то прямо сейчас. Прогнозов по снижению заболеваемости медики не дают или прогнозируют с осторожностью, а сроки окончания второй волны каждую неделю сдвигаются. Региональному правительству нужно отреагировать на происходящее — ввести новые ограничения или рассмотреть вопрос о повторной всеобщей самоизоляции. Если этого не сделать сейчас, то система здравоохранения может не выдержать.

