Стало известно какие дороги отремонтируют в Нижнем Тагиле в рамках БКАД в 2021 году

Стало известно какие дороги отремонтируют в Нижнем Тагиле в рамках БКАД в 2021 году

Сегодня, 17:20ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в рамках БКАД в следующем году отремонтируют 14 дорог, сообщает пресс-служба администрации города.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел рабочее совещание по планам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Там был определен предварительный перечень объектов, которые будут ремонтировать в 2021 году. По данным регионального паспорта БКАД, в следующем году должно быть отремонтировано около 350 тысяч квадратных метров дорожного полотна на 606 миллионов рублей.

На совещании были рассмотрены предложения по включению в план ремонтов определенных объектов. По словам заместителя главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, на восемь дорог уже разработаны проекты и отыгран конкурс. Они будут ремонтироватья в рамках 11-го муниципального контракта.

Объекты расположены на улицах Индустриальная, Монтажников, Карла Маркса, Калинина, Захарова, Энтузиастов, Валегин Бор (дорога к противотуберкулезному диспансеру № 3) и Серебрянском тракте,говорит Копысов.

Предполагается, что в рамках БКАД в следующем году будут включены объекты на улицах Кушвинская, Ильича, Ермака, Садоводов, Зеленстроевская и Декабристов.

Мэр города дал поручение по подготовке к проведению конкурса по этим объектам. По словам Копысова, его можно будет провести в первой половине ноября.

Пинаев отметил, что работы будет много.

Объекты непростые в исполнении. Чтобы реализовать планы национального проекта на 2021 год, нам необходимо действовать также эффективно, как в этом сезоне,сказал он.

Напомним, сегодня глава города и депутаты законодательного собрания Свердловской области провели совещание по формированию бюджета на 2021 год.

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