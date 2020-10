Стало известно какие дороги отремонтируют в Нижнем Тагиле в рамках БКАД в 2021 году

В Нижнем Тагиле в рамках БКАД в следующем году отремонтируют 14 дорог, сообщает пресс-служба администрации города.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел рабочее совещание по планам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Там был определен предварительный перечень объектов, которые будут ремонтировать в 2021 году. По данным регионального паспорта БКАД, в следующем году должно быть отремонтировано около 350 тысяч квадратных метров дорожного полотна на 606 миллионов рублей. На совещании были рассмотрены предложения по включению в план ремонтов определенных объектов. По словам заместителя главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, на восемь дорог уже разработаны проекты и отыгран конкурс. Они будут ремонтироватья в рамках 11-го муниципального контракта. Объекты расположены на улицах Индустриальная, Монтажников, Карла Маркса, Калинина, Захарова, Энтузиастов, Валегин Бор (дорога к противотуберкулезному диспансеру № 3) и Серебрянском тракте,говорит Копысов. Предполагается, что в рамках БКАД в следующем году будут включены объекты на улицах Кушвинская, Ильича, Ермака, Садоводов, Зеленстроевская и Декабристов. Мэр города дал поручение по подготовке к проведению конкурса по этим объектам. По словам Копысова, его можно будет провести в первой половине ноября. Пинаев отметил, что работы будет много. Объекты непростые в исполнении. Чтобы реализовать планы национального проекта на 2021 год, нам необходимо действовать также эффективно, как в этом сезоне,сказал он. Напомним, сегодня глава города и депутаты законодательного собрания Свердловской области провели совещание по формированию бюджета на 2021 год. Мэр Нижнего Тагила и депутаты ЗакСО обсудили бюджет на 2021 год

