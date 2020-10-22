Суд смягчил приговор за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову

Суд смягчил приговор за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову

Сегодня, 22:09ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Московский городской суд смягчил приговор известному актеру Михаилу Ефремову, сообщает «Коммерсант».

Приговор был смягчен до семи лет и шести месяцев колонии общего режима. Ранее, в сентябре, Пресненский районный суд приговорил Ефремова к восьми годам колони за совершенное им ДТП, которое повлекло за собой смерть человека.

Теперь, в качестве смягчающего обстоятельства, суд учел добровольную компенсацию актером морального вреда потерпевшим.

Приговор Пресненского суда Москвы от 8 сентября 2020 года — изменить, назначить Ефремову наказание в виде семи лет и шести месяцев колонии общего режима, в остальном оставить приговор без изменений,огласил судья.

Михаил Ефремов вместе со своими новыми адвокатами обратились к суду с просьбой назначить наказание, которое будет исключать лишение свободы.

Я хочу вернуться к работе, как можно скорее увидеть своих детей. Я также хочу поставить памятник погибшему Сергею Захарову, если его семья не будет против. Но сделать я это смогу лишь после освобождения,рассказал актер.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, управляя иномаркой, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, водитель которого умер. На артиста завели уголовное дело — в крови Ефремова обнаружили алкоголь и наркотики.

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