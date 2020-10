Свердловские школьницы стали чаще беременеть в период пандемии COVID-19

Свердловский Минздрав сообщил о росте числа беременных школьниц. Врачи считают, что это связано с коронавирусной пандемией, пишет E1.

Медики связывают беременность у несовершеннолетних с пандемией COVID-19. У школьников появилось очень много свободного времени, стали меньше присматривать родители и учителя. Самой молодой маме в 2020 году 14 лет, но были случаи, когда в больницы обращались 10-летние дети. Акушер-гинеколог из НИИ ОММ Оксана Гаева рассказала, что за последние два года обучения в аспирантуре приняла 120 пациенток до 18 лет. Девочки уже с 10 лет ведут активную половую жизнь. Начинается гормональное перестроение, появляется влечение. В случае, когда родители не разговаривают с детьми, те начинают искать информацию на просторах интернета. Был случай, когда девочке было 11, а мальчику 10. Родители заметили, что у девочки прекратился цикл и привели её к нам. Они настаивали на аборте, аргументируя это тем, что детей итак уже много, а больше они не потянут. Мы пытались отговорить, рассказывали об осложнениях и возможном бесплодии, но безуспешно, говорит Оксана Гаева. По словам врача, чаще всего дети даже не знают о своем положении. Был случай, когда беременность обнаружилась на сроке в шесть месяцев. Из-за этого могут возникнуть серьезные осложнения, которые приводят к преждевременным родам. Отдельно рассматриваются случаи с беременностью после изнасилования отчимом и заболеваниями ВИЧ. Таким детям необходима помощь специалиста-психолога. Чтобы ребенок не оказался в подобной ситуации, родителям рекомендуют правильно воспитывать своих детей. Проводить разговоры необходимо уже с начальной школы. Напомним, по данным Минздрава Свердловской области в 2020 году число беременных школьниц в регионе выросло почти на 5%. В Свердловской области выросло число беременных школьниц

Related news: В Свердловской области выросло число беременных школьниц

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter