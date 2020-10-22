Свердловские школьницы стали чаще беременеть в период пандемии COVID-19

Свердловские школьницы стали чаще беременеть в период пандемии COVID-19

Сегодня, 09:36ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Свердловский Минздрав сообщил о росте числа беременных школьниц. Врачи считают, что это связано с коронавирусной пандемией, пишет E1.

Медики связывают беременность у несовершеннолетних с пандемией COVID-19. У школьников появилось очень много свободного времени, стали меньше присматривать родители и учителя.

Самой молодой маме в 2020 году 14 лет, но были случаи, когда в больницы обращались 10-летние дети.

Акушер-гинеколог из НИИ ОММ Оксана Гаева рассказала, что за последние два года обучения в аспирантуре приняла 120 пациенток до 18 лет.

Девочки уже с 10 лет ведут активную половую жизнь. Начинается гормональное перестроение, появляется влечение. В случае, когда родители не разговаривают с детьми, те начинают искать информацию на просторах интернета. Был случай, когда девочке было 11, а мальчику 10. Родители заметили, что у девочки прекратился цикл и привели её к нам. Они настаивали на аборте, аргументируя это тем, что детей итак уже много, а больше они не потянут. Мы пытались отговорить, рассказывали об осложнениях и возможном бесплодии, но безуспешно, говорит Оксана Гаева.

По словам врача, чаще всего дети даже не знают о своем положении. Был случай, когда беременность обнаружилась на сроке в шесть месяцев. Из-за этого могут возникнуть серьезные осложнения, которые приводят к преждевременным родам.

Отдельно рассматриваются случаи с беременностью после изнасилования отчимом и заболеваниями ВИЧ. Таким детям необходима помощь специалиста-психолога.

Чтобы ребенок не оказался в подобной ситуации, родителям рекомендуют правильно воспитывать своих детей. Проводить разговоры необходимо уже с начальной школы.

Напомним, по данным Минздрава Свердловской области в 2020 году число беременных школьниц в регионе выросло почти на 5%.

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