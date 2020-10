Уфа прошла в полуфинал «Дебатла», доказав необходимость господдержки кино

В диспутном клубе «Дебатл» продолжается серия ¼ финала: в третьей игре за победу боролись команды Уфы и Волгограда.

На дебаты вынесли вопрос «Нуждается ли кинематограф в государственной поддержке?». Представителям Башкирии выпало защищать позицию, что господдержка кино необходима, чтобы выпускать качественные фильмы, не обременяя необходимостью следовать коммерческим трендам. Волжане должны были отстаивать противоположную точку зрения — киноиндустрия должна зарабатывать самостоятельно, а не ждать помощи от государства. Обратим внимание, что та или иная позиция, которую защищают команды в ходе игр «Дебатла», распределяется им случайным образом и может не совпадать с личным мнением участников. Суть игры — убедительно представить аргументы в поддержку той или иной точки зрения и превзойти соперника в полемике. Капитан команда Уфы, член молодёжной палаты РБ Оскар Лютов представил инициативы по развитию отечественного кинематографа. Это отмена для киностудий налога на прибыль и пошлины за предоставление государственного имущества, возмещение часть затрат на производство фильмов, расширение перечня грантов по поддержке отрасли. Кино это один из драйверов развития экономики, в том числе туризма. После съёмок сериала «Чернобыль» туда стремятся туристы со всего мира только потому, что посмотрели этот сериал. В Новой Зеландии снимался «Властелин Колец», и там даже есть отдельное министерство по делам этой кинофраншизы, поскольку она приносит огромные деньги в бюджет,привел примеры лидер уфимской команды. Также Оскар Лютов подчеркнул, что кино является мощным инструментом пропаганды политики государства. Немаловажна и социальная задача: ведь требуются фильмы для полноценного воспитания детей и молодёжи, повышения культуры общества в целом, также значима поддержка творческих проектов. Ленты такого рода априори не принесут прибыли, поэтому господдержка для них необходима. Капитан Волгограда, глава студенческого научного общества ВолГУ Наталья Байша была вооружена аргументом, что создатели фильмов, получая господдержку, не могут реализовать свои творческое видение, поскольку ограничены требованиями заказчика. Не нужно бросаться в крайности и заниматься прямым руководством творческого процесса. Искусство должно быть свободным, но при финансировании государством это невозможно,отметили волгоградцы. Под видом господдержки во многих случаях происходит неэффективное освоение бюджетных средств некоторыми режиссерами и продюсерами, добавила Наталья Байша. Во втором раунде вопросы командам задавал ведущий. Волгоград отвечал, как киноиндустрия может зарабатывать и оставаться на плаву без господдержки в нынешних условиях пандемии коронавируса и соответствующих ограничений. Еще один момент — как без господдержки снимать фильмы, которые будут нести высокое искусство, а не просто развлекать зрителя? Уфимцам достался вопрос — насколько эффективно затрачивать бюджетные средства на кино, а также им предстояло парировать довод о низком качестве фильмов, снятых на государственные деньги. В третьем, полемическом, раунде оппоненты обменивались вопросами к друг другу, основываясь на услышанных аргументах стороны противника. Оскар Лютов поинтересовался, чем поддержка индустрии от крупного бизнеса полезнее в творческом плане, чем помощь государства. Команда Волгограда пыталась поставить в тупик соперника вопросом, почему у фильмов, снимаемых с бюджетными средствами, такой низкий рейтинг. Итоговую победу арбитры присудили Уфе с достаточно серьезным перевесом — 49 баллов против 38 у Волгограда. За аргументацию команды получили соответственно 16 и 11 баллов, за полемику — 16 и 12 баллов, за артистизм — 17 и 15 баллов. Полностью оценки арбитров можно посмотреть здесь (комментарий политолога Андрея Кудисова) и здесь (комментарий начальника отдела спецпроектов издания Go31.ru Максима Алтухова). В полуфинале уфимцы будут играть с соседями из Казани. А в последней встрече ¼ финала посостязаются в риторике Омск и Белгород, победителя этой пары в следующей стадии ждет команда Тюмени. Video: YouTube-канал "Город55"

