Уфа прошла в полуфинал «Дебатла», доказав необходимость господдержки кино

Кино это один из драйверов развития экономики, в том числе туризма. После съёмок сериала «Чернобыль» туда стремятся туристы со всего мира только потому, что посмотрели этот сериал. В Новой Зеландии снимался «Властелин Колец», и там даже есть отдельное министерство по делам этой кинофраншизы, поскольку она приносит огромные деньги в бюджет,привел примеры лидер уфимской команды.