Следователь СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга на золотом Lexus потребовал пересмотреть решение суда о конфликте с мужчиной на заправочной станции, пишет E1.

Об этом рассказал изданию адвокат Сергей Колосовский. Подана апелляционная жалоба. Это было ожидаемо, сказал Колосовский. Напомним, конфликт состоялся из-за того, что мужчины не смогли договориться об очереди на бесплатный компрессор на заправке. Халилов утверждал, что обвиняемый угрожал ему ножом, однако суд на видеозаписи не нашел подтверждения данному факту и оправдал мужчину. Суд поставил точку в конфликте между екатеринбуржцем и следователем на золотом Lexus

