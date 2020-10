В Екатеринбурге будут судить водителя за смертельное ДТП в нетрезвом виде

В Екатеринбурге прокуратура передала в суд дело водителя, севшего за руль в пьяном виде и насмерть сбившего мотоциклиста, пишет Znak.

Следствием установлено, что 12 июля обвиняемый сел за руль автомобиля Mercedes, принадлежащий его подруге. Он не имел прав на управление транспортным средством и никогда не получал водительское удостоверение. На скорости 114 километров в час он выехал на регулируемый перекресток улиц Белинского и Академика Шварца на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с мотоциклом. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте от полученных травм. Мужчина обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Напомним, 20 октября в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. В Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей

