В Екатеринбурге будут судить водителя за смертельное ДТП в нетрезвом виде

Следствием установлено, что 12 июля обвиняемый сел за руль автомобиля Mercedes, принадлежащий его подруге. Он не имел прав на управление транспортным средством и никогда не получал водительское удостоверение. На скорости 114 километров в час он выехал на регулируемый перекресток улиц Белинского и Академика Шварца на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с мотоциклом.
В результате ДТП мотоциклист скончался на месте от полученных травм.
Мужчина обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Напомним, 20 октября в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.