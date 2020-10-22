В Екатеринбурге будут судить водителя за смертельное ДТП в нетрезвом виде

Следствием установлено, что 12 июля обвиняемый сел за руль автомобиля Mercedes, принадлежащий его подруге. Он не имел прав на управление транспортным средством и никогда не получал водительское удостоверение. На скорости 114 километров в час он выехал на регулируемый перекресток улиц Белинского и Академика Шварца на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с мотоциклом.