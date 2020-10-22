В Екатеринбурге пенсионерка перевела миллион рублей «генералу иностранной армии»

По информации МВД, пожилая екатеринбурженка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Он уверял её, что служит в миротворческом корпусе иностранной армии в звании генерала. После шести месяцев переписки он попросил у нее денежные средства на поездку в столицу Урала и заверил, что по приезду вернет ей всю сумму.