В Екатеринбурге пенсионерка перевела миллион рублей «генералу иностранной армии»

В Екатеринбурге пенсионерка перевела миллион рублей «генералу иностранной армии»

Сегодня, 14:28ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге аферист выманил из пенсионерки 1,1 миллион рублей, представившись генералом иностранной армии, пишет E1.

По информации МВД, пожилая екатеринбурженка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Он уверял её, что служит в миротворческом корпусе иностранной армии в звании генерала. После шести месяцев переписки он попросил у нее денежные средства на поездку в столицу Урала и заверил, что по приезду вернет ей всю сумму.

После перевода средств переписка внезапно прекратилась. Женщина поняла, что её обманули и написала заявление в полицию.

Правоохранители предупреждают, что «брачные мошенники» на сайтах знакомств могут представляться одинокими отцами или вдовцами. Часто используется облик военных, как вызывающий доверие. В итоге общение сводится к финансовой помощи в расчете на доверие жертвы.

Напомним, 19 октября жительница Екатеринбурга перевела мошенникам почти три миллиона рублей. Ей сообщили, что существует опасность сохранности денежных средств и уговорили перевести на «резервный счет».

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