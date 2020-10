В Екатеринбурге пенсионерка перевела миллион рублей «генералу иностранной армии»

В Екатеринбурге аферист выманил из пенсионерки 1,1 миллион рублей, представившись генералом иностранной армии, пишет E1.

По информации МВД, пожилая екатеринбурженка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Он уверял её, что служит в миротворческом корпусе иностранной армии в звании генерала. После шести месяцев переписки он попросил у нее денежные средства на поездку в столицу Урала и заверил, что по приезду вернет ей всю сумму. После перевода средств переписка внезапно прекратилась. Женщина поняла, что её обманули и написала заявление в полицию. Правоохранители предупреждают, что «брачные мошенники» на сайтах знакомств могут представляться одинокими отцами или вдовцами. Часто используется облик военных, как вызывающий доверие. В итоге общение сводится к финансовой помощи в расчете на доверие жертвы. Напомним, 19 октября жительница Екатеринбурга перевела мошенникам почти три миллиона рублей. Ей сообщили, что существует опасность сохранности денежных средств и уговорили перевести на «резервный счет». Екатеринбурженка «следовала инструкциям» и перевела мошенникам почти три миллиона

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter