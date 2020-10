Горздрав проверит Центральную городскую клиническую больницу №1 в Екатеринбурге по сообщениям о массовых увольнения медиков, пишет Е1.

В приемной главного врача не ответили на вопросы издания, якобы главный врач не дает комментарии по таким вопросам. Редакции посоветовали обратиться в пресс-службу горздрава, где и сообщили о проводящейся проверке. Ранее сотрудники медицинского учреждения рассказали о конфликте с руководством из-за «ковидных» выплат. Кроме того, многих отправили в неоплачиваемый отпуск. В общей сложности больницу покинули около 80 медработников, в том числе почти полностью опустело терапевтическое отделение. Медики Центральной больницы № 1 в Екатеринбурге сообщают массовых увольнениях

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter