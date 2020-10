Ночью 22 октября, у городской больницы № 24 в Екатеринбурге скопилась очередь из машин «скорой», пишет E1.

Очевидцы сообщают, что около десятка машин стояли в ожидании приема пациентов с подозрением на COVID-19, а еще четыре транспортных средства обрабатывали антисептиком. Photo: E1.ru Напомним, главный врач службы Скорой медицинской помощи рассказал почему пациентом приходится долго ждать бригаду. Он сообщил, что «скорая» находится в пиковой нагрузке. Поступает почти четыре тысячи звонков и 1,5 тысячи вызовов. Кроме того, при вызове люди задают множество вопросов, не относящихся к компетенции операторов. Названа причина долгого ожидания «скорой» в Екатеринбурге

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter