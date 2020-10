Следственный комитет установил личность утонувшего мужчины, которого спасатели достали из Тагильского пруда 21 октября.

Вчера в 10.40 спасатели достали тело мужчины, который утонул. Как сообщали ранее очевидцы, на вид погибшему около 40-50 лет. Личность погибшего оперативно установлена, сейчас ждем подтверждения. Погибший не был пропавшим без вести,рассказал TagilCity.ru следователь СК по Ленинскому району Сергей Соседков. Напомним, сейчас по факту смерти мужчины в Тагильском пруду проводится проверка, по предварительной информации, признаков насильственной смерти у него не обнаружено. В Нижнем Тагиле из пруда достали труп мужчины

