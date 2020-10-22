В Свердловской области на журналистов «Вестей» напала женщина с лопатой

В Свердловской области на журналистов «Вестей» напала женщина с лопатой

Сегодня, 12:07ОбществоPhoto: Скриншот с видео «Вести Урала»
В Свердловской области, во время съемки репортажа, на журналистов «Вести Урала» набросилась женщина с лопатой, пишет пресс-служба телекомпании.

Девушка-репортер сняла побои и обратилась в полицию. Кроме того, в ходе нападения была повреждена камера, на которую происходила съемка сюжета.

По факту повреждения оборудования у представителей СМИ, сотрудниками местного отделения полиции организована проверка. По результатам заключения экспертов о тяжести нанесенных повреждений здоровью и имуществу будет принято обоснованное решение, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Журналисты пытались снять сюжет о конфликте, который происходит между жильцами и новыми собственниками земельного участка. Житель Екатеринбурга купил дом на торгах по банкротству прежних владельцев. Позднее выяснилось, что в нем проживают люди. Как говорит новый владелец, они не признают право владения земельным участком за мужчиной, угрожают убийством и стреляют из пневматического оружия.

Напомним, летом с заявлением в прокуратуру Свердловской области обратилась журналистка Ксения Собчак. Она утверждает, что при съемке сюжета о Среднеуральском женском монастыре на группу напали, в результате одному из операторов сломали руку.

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