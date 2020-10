Власти Свердловской области увеличат прожиточный минимум для пенсионеров

Властями Свердловской области было принято решение повысить прожиточный минимум пенсионера, установленный ими на 2021 год. Проект поправок в областной закон разработало областное министерство экономики.

Теперь минимальная сумма выплат пенсионерам возрастет на 210 рублей и будет достигать вместо 9 311 рублей в месяц, 9 521 рубль. Поправки предстоит утвердить депутатам Заксобрания Свердловской области. Напомним, в конце сентября стало известно, что в некоторых регионах пенсионерам назначат дополнительные выплаты в 2021 году. Дополнительные средства выделят, основываясь на величине получаемой пенсии и размеру прожиточного минимума региона. Разница между этими величинами будет компенсирована из бюджета. Свердловские пенсионеры получат фиксированную выплату без посещения ПФ РФ

