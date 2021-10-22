Александр Брыксин получил удостоверение сенатора РФ

Напомним, что по итогам выборов в региональный парламент ему удалось войти в состав Курской областной думы VII созыва от Курского регионального отделения партии «Единая Россия». Кроме того, Брыксин являлся депутатом Госдумы двух созывов, членом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. По итогам сентябрьских выборов ему удалось получить мандат депутата Курской облдумы.