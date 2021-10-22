Александр Брыксин получил удостоверение сенатора РФ

По информации kursk.kp.ru, на первом заседании областной думы его кандидатуру на роль представителя законодательного органа региона в Совете Федерации предложил губернатор региона Роман Старовойт. Глава Курской области также подчеркнул вклад политика в решении сложных региональных проблем. Его кандидатуру поддержал и региональный парламент. В Совете Федерации Александр Брыксин вошел в состав комитета СФ по экономической политике.
Напомним, что по итогам выборов в региональный парламент ему удалось войти в состав Курской областной думы VII созыва от Курского регионального отделения партии «Единая Россия». Кроме того, Брыксин являлся депутатом Госдумы двух созывов, членом комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. По итогам сентябрьских выборов ему удалось получить мандат депутата Курской облдумы.
Александр Брыксин родился в 1967 году в Кемерове. Он стал выпускником Кемеровского технологического института пищевой промышленности 1996 года и Академии международного бизнеса. Занимал должность вице-президента в Русском международном банке. Затем Брыксин был членом совета директоров, заместителем генерального директора по инвестициям ЗАО “Курскрезинотехника”. Политик дважды представлял интересы Курского региона в Государственной думе РФ.