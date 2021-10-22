Фильм тагильского ГДДЮТ стал лауреатом международного конкурса в Италии

Фильм киностудии ГДДЮТ «Лети пёрышко» стал лауреатом I степени в международном конкурсе ArtWorld в Италии. Режиссер Владимир Уфимцев рассказал редакции TagilCity.ru о коллективе киностудии и их дальнейших целях.

Над фильмом «Лети перышко» работали режиссер Владимир Уфимцев, художник компьютерной графики Александр Злыгостев и оператор-постановщик Светлана Ченцова. У нас в коллективе три человека, для которых снимать фильмы — как дышать воздухом, рассказал редакции TagilCity.ru Владимир Уфимцев. Коллектив студии художественного фильма ГДДЮТ создал проект «Горница сказок», цель которого — экранизация народных произведений. Так и картина «Лети перышко» снята по мотивам русской народной сказки «Чудесные лапти». В некотором царстве, в некотором государстве жил удивительный, загадочный народ — дети. Каждый день они занимались очень важным делом — приближали будущее, начинается со сказочного зачина фильм «Лети перышко». Сценарии для фильмов пишет сам Владимир, раньше он работал режиссером-постановщиком на Свердловской киностудии. Чаще всего берем какое-то произведение и снимаем фильм по его мотивам, сказал режиссер. Главное желание коллектива — создать на Урале центр экранизации русских сказок. Для проекта, отметил Владимир Уфимцев, им необходимы актеры и сценаристы. Все фильмы мы снимаем для души, а участие в конкурсе — это часть нашей работы. В рамках реконструкции наша студия модернизируется, то есть помещение приведут в вид нормальной киностудии, говорит Владимир Уфимцев. Картина «Лети перышко» киностудии ГДДЮТ Нижнего Тагила единственная со всей России приняла участие в Международном фестивале во Швейцарии. Сколько было подано заявок на этот фестиваль мы не знаем, обычно от нескольких сотен до нескольких тысяч. Отобрана было всего 31 работа, в основном — представители профессиональных киностудий со всего мира. Наш фильм «Лети перышко» показывали в последний день фестиваля 5 июня, делятся успехами создатели проекта «Горница русских сказок». Ранее фильм киностудии ГДДЮТ «Лети перышко» прошел отборочный конкурс на Международный кинофестиваль First-time Filmmaker Sessions в Лос-Анджелесе, был отобран во Всероссийский кинофестиваль «Встречи на вятке», в лонг-лист Всероссийского кинофестиваля «Святая Анна», в шорт-лист первой майской сессии Международного кинофестиваля Eternity Pictures Festival. Видео: кинозал Невзрослое Кино на Youtube Картина стала лауреатом Международного байкальского фестиваля детских фильмом «Чистый взгляд», лауреатом первой степени в Международном фестивале-конкурсе «Талант и призвание» в Санкт-Петербурге. группа "Горница сказок" во ВКонтакте

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