Минеева: В Москве заработала 31-я по счету общественная приемная при уполномоченном

На базе Коллегии адвокатов Подмосковья “Линников и Партнеры” начала свою работу новая общественная приемная, которая будет заниматься защитой прав иностранных бизнесменов и инвесторов. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева отметила, что приемная стала 31-й по счету при уполномоченном.

Как сообщает gorod55.ru, это седьмая по счету приемная в Центральном административном округе столицы. По словам бизнес-омбудсмена Минеевой, вопрос о защите иностранных инвесторов стал еще более актуальным сейчас, во время введения новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. В течение первого полугодия текущего года инвесторы направили на развитие экономики столицы 1,4 триллиона рублей, что практически на 21% превышает показатели аналогичного периода времени 2020 года. Минеева считает, что власть должна простимулировать такие благие начинания. И реализации такой стратегии должны подкрепляться в том числе и открытиями новых приемных в столице. Бизнес-омбудсмен поблагодарила всех, кто принял участие в открытии новой приемной и готов налаживать грамотное сотрудничество с бизнесом. Она также указывает на то, что для финансовых партнеров Москвы действуют меры системной поддержки. В числе таких инициатив – разработка “Гарантийного пакета инвестора”. Такой документ будет содержать законодательные, экономические, организационные, финансовые, налоговые и другие защитные методы, которые позволяют снизить риски для инвестиций до минимума. В будущем также планируется создать доступную для всех “витрину” целевых проектов, в том числе и таких, которые работают согласно принципам государственно-частного партнерства. Такую модель не так давно специалисты обсуждали в рамках экономического форума в Грозном. Примечательно, что руководить новой приемной будет Александр Линников – юрист, преподаватель, общественный деятель, проректор финансового университета при правительстве РФ, почетный адвокат России и общественный уполномоченный по вопросам защиты прав иностранных предпринимателей и инвесторов. На церемонии открытия новой приемной, которая проходила в Москва-Сити, присутствовали представители префектуры Центрального административного округа столицы, главы ряда основных департаментов столичного правительства, зарубежные дипломаты, авторитетные представители предпринимательского и научного сообщества мирового уровня. В ходе состоявшегося мероприятия проходили дискуссии по самым острым и актуальным вопросам развития столичного бизнеса, также состоялось подписание соглашений пятью специалистами pro bono – ключевыми экспертами юридической компании “Линников и партнеры”, которые планируют проводить консультации и обеспечивать юридической помощью иностранных предпринимателей, обращающихся в приемную. Татьяна Минеева заявила, что новую приемную ждет скорый успех в своем деле, так как команда Александра Линникова обладает достаточным опытом и знаниями в сфере предпринимательского права, и благодаря коллективному взаимодействию бизнес-омбудсмены смогут обеспечить полную защиту прав и интересов иностранных предпринимателей и частных инвесторов, которые решили направить свои средства на развитие экономики Москвы.

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