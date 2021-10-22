Минсельхоз рассказал о способах стабилизации цен на мясо

В министерстве подтвердили, что производителям с 2020 года приходится работать с подорожавшими кормовыми добавками, электричеством, услугами перевозчиков и не только. Там отметили, что в 2021 году для поддержки производителей мяса ввели «плавающую» экспортную пошлину на зерно, а также на год продлили импорт сои и соевого шрота — основной кормовой составляющей. Для животноводов доступны льготные кредиты на закупку зерна, витаминов, на строительство и модернизацию объектов животноводства.