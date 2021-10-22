Минсельхоз рассказал о способах стабилизации цен на мясо

Как сообщает gorod55.ru, в конце октября цены на мясо могут вырасти на 7–20%, о чем в Минсельхоз сообщили 10 крупнейших мясоперерабатывающих предприятий. Они связали это с подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и другими причинами.
В министерстве подтвердили, что производителям с 2020 года приходится работать с подорожавшими кормовыми добавками, электричеством, услугами перевозчиков и не только. Там отметили, что в 2021 году для поддержки производителей мяса ввели «плавающую» экспортную пошлину на зерно, а также на год продлили импорт сои и соевого шрота — основной кормовой составляющей. Для животноводов доступны льготные кредиты на закупку зерна, витаминов, на строительство и модернизацию объектов животноводства.
«Начиная с 2022 года распределение средств господдержки будет осуществляться с акцентом на эту подотрасль сельского хозяйства. Это позволит увеличить объемы производства мяса и избежать ценовых колебаний», — подчеркнули в Минсельхозе.
По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), больше всего мясо подорожало в августе–сентябре. Цены на курятину поднялись сразу на 50%. Сейчас 1 кг тушки стоит 160 рублей. Основной причиной роста цен называют сокращение объема предложения на рынке, связанное с заболеваниями птиц, из-за которых тушка имеет низкий вес, а также объема поголовья.
Цены на свинину выросли на 25–30%, говядину — на 20%. Сейчас торговые сети прилагают усилия, чтобы изменение цен на полке проходило комфортно для потребителей.