На пост нового директора МТС в Свердловской области назначена Марина Новосад

Круг служебных задач Марины Новосад будет достаточно широк: от развития и поддержки продаж продуктов и услуг МТС на массовом рынке, до развития направлений по продажам продуктов экосистемы компании, сообщает пресс-служба МТС.
МТС занимает на рынке телекоммуникационных продуктов и услуг России одну из лидирующих позиций. Компания предлагает своим клиентам цифровые, медийные и телекоммуникационные сервисы.
Я верю, что профессионализм и опыт Марины в области продаж и обслуживания клиентов позволит МТС укрепить свое лидерство на рынке Свердловской области,рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Ранее Марина Новосад работала в филиалах МТС Курганской области, Алтайского края и Татарстана. С 2019 года возглавляла направление продаж Спутникового телевидения МТС региона Екатеринбург и Свердловская область.