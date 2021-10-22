На пост нового директора МТС в Свердловской области назначена Марина Новосад

На пост нового директора МТС в Свердловской области назначена Марина Новосад
На пост нового директора МТС в Свердловской области назначена Марина Новосад
Сегодня, 18:47ОбществоФото: пресс-служба МТС
Новым директором по продажам филиала МТС в Свердловской области назначена выпускница Санкт-Петербургской Академии предпринимательства и права Марина Новосад.

Круг служебных задач Марины Новосад будет достаточно широк: от развития и поддержки продаж продуктов и услуг МТС на массовом рынке, до развития направлений по продажам продуктов экосистемы компании, сообщает пресс-служба МТС.

МТС занимает на рынке телекоммуникационных продуктов и услуг России одну из лидирующих позиций. Компания предлагает своим клиентам цифровые, медийные и телекоммуникационные сервисы.

Я верю, что профессионализм и опыт Марины в области продаж и обслуживания клиентов позволит МТС укрепить свое лидерство на рынке Свердловской области,рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Ранее Марина Новосад работала в филиалах МТС Курганской области, Алтайского края и Татарстана. С 2019 года возглавляла направление продаж Спутникового телевидения МТС региона Екатеринбург и Свердловская область.

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