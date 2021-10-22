Нерабочие дни и каникулы начнутся с 30 октября в Свердловской области

Выходные дни и каникулы начнутся в регионе в сроки, указанные президентом России, сообщил в ходе брифинга замгубернатора Павел Креков.
Режим выходных дней продлится с 30 октября по 7 ноября 2021 года, в этот период в детских садах будут работать дежурные группы. Медицинские учреждения будут работать в обычном режиме. В настоящее время продление школьных каникул пока не рассматривается.
Напомним, четвертая волна коронавируса прогнозируется специалистами уже в скором будущем. Как к ней готова медицина Нижнего Тагила разбиралась редакция TagilCity.ru.