Россия заняла лидирующую позицию в международном рейтинге открытости парламентов

По словам руководителя направления центра, к. ю. н. Ларисы Солдатовой, в нынешнюю эпоху ключевым элементом является открытость любого института государственной власти для сохранения его легитимности. Кроме того, она подчеркнула важность лидирующей позиции РФ на фоне парламентов западных стран. Солдатова уточнила, что исследование было абсолютно прозрачным. По ее словам, это в очередной раз доказывает наличие изменений парламентских коммуникаций за счет эффективной работы в социальных сетях и новых медиа, а также развития традиционных каналов коммуникации — парламентского телевидения и газеты — в цифровой среде.