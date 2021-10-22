Россия заняла лидирующую позицию в международном рейтинге открытости парламентов

По информации tass.ru, эксперты центра сумели изучить уровень открытости и прозрачности работы парламентов 16 стран, в их числе оказались все европейские страны с двухпалатными парламентами и населением более 8 млн человек, а также США и Канада.
Согласно исследованию, специалисты оценивали открытость по 5 основным критериям: медиакоммуникации, диалог с гражданами, текущая работа, законодательный процесс, а также медиаактивность спикера парламента. Помимо этого, на уровень открытости влияло наличие «живых» аккаунтов в соцсетях, их популярность среди пользователей, а также диалог парламентария со своей аудиторией, где власти отвечали на запросы своего населения.
Отмечается, что помимо РФ, занявшей 1 место в рейтинге (80,6 баллов), в топ-5 оказались Испания (67,2 балла), Австрия (71,2 балла), Франция (71,7 баллов), Италия (74,3 балла). Помимо этого, обеим палатам российского парламента также удалось занять лидирующие позиции в своих категориях. У них есть официальные аккаунты в наиболее популярных среди россиян социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, Twitter и на YouTube. При этом у Госдумы уровень открытости выше, чем у Совета Федерации (43,1 балла против 37,6 из 50 возможных).
Наиболее высокие баллы среди всех рассматриваемых парламентов Государственной думе удалось набрать за счет разветвленной сети коммуникаций с гражданами, куда включены не только официальные аккаунты в соцсетях, но также авторский Telegram-канал спикера Государственной думы Вячеслава Володина (https://t.me/vv_volodin), собственная газета и парламентское телевидение «Дума-ТВ» (https://dumatv.ru), которое входит в пул ключевых российских общественно-политических медиа.
По словам руководителя направления центра, к. ю. н. Ларисы Солдатовой, в нынешнюю эпоху ключевым элементом является открытость любого института государственной власти для сохранения его легитимности. Кроме того, она подчеркнула важность лидирующей позиции РФ на фоне парламентов западных стран. Солдатова уточнила, что исследование было абсолютно прозрачным. По ее словам, это в очередной раз доказывает наличие изменений парламентских коммуникаций за счет эффективной работы в социальных сетях и новых медиа, а также развития традиционных каналов коммуникации — парламентского телевидения и газеты — в цифровой среде.