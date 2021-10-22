Скончалась 72-летняя врач-акушер Татьяна Овсянникова в Нижнем Тагиле

Скончалась 72-летняя врач-акушер Татьяна Овсянникова в Нижнем Тагиле
Скончалась 72-летняя врач-акушер Татьяна Овсянникова в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:09ОбществоФото: 1МI
72-летняя акушер-гинеколог Татьяна Овсянникова скончалась после болезни в Нижнем Тагиле.

Акушер-гинеколог с 48-летним рабочим стажем Татьяна Овсянникова работала в женской консультации городской больницы № 1 Нижнего Тагила, сообщает АН «Между строк».

Фото:АН «Между строк»

Кроме того, Овсянникова принимала пациенток в собственной клинике.

Прощание пройдёт в субботу, 23 октября, в 11:30 в большом зале «Реквиема» на Челюскинцев, 47. Отправление автобусов от «Ледового дворца» в 10:30.

Напомним, прощание с известным тагильским бардом Владиславом Шадриным, скончавшемся недавно от тяжелой болезни, состоится в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге 22 и 23 октября 2021 года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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