Скончалась 72-летняя врач-акушер Татьяна Овсянникова в Нижнем Тагиле

Акушер-гинеколог с 48-летним рабочим стажем Татьяна Овсянникова работала в женской консультации городской больницы № 1 Нижнего Тагила, сообщает АН «Между строк».
Кроме того, Овсянникова принимала пациенток в собственной клинике.
Прощание пройдёт в субботу, 23 октября, в 11:30 в большом зале «Реквиема» на Челюскинцев, 47. Отправление автобусов от «Ледового дворца» в 10:30.
Напомним, прощание с известным тагильским бардом Владиславом Шадриным, скончавшемся недавно от тяжелой болезни, состоится в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге 22 и 23 октября 2021 года.