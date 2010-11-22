«Евраз» в Нижнем Тагиле провел праздничный вечер, посвященный Дню матери

Как сообщает департамент «Евраза» по связям со СМИ, одной из героинь праздника стала работница НТМК Екатерина Зайцева,воспитывающая 8 приемных детей. В семье Онеговых из Качканара трипоколения женщин – машинисты крана. А рассказ о судьбе Ольги Хайруллинойвызвал слезы на глазах у многих присутствующих в зале. Оставшись одна сребенком, больным детским церебральным параличом, женщина сумелавырастить дочку Ирину сильной и мужественной.

Женщин и матерей поздравили управляющийдиректор НТМК Алексей Кушнарев, директор ВГОКа по социальным вопросамСергей Галушко, директор КГОКа по персоналу Андрей Ярославцев.Участницам программы они вручили цветы и подарки от «Евраза».

Теплые слова всем мамам «Евраза» в этот вечер произнесла с экрананародная артистка РФ и многодетная мама - певица Валерия. А творческиеколлективы Дворца культуры приготовили праздничный концерт.Как отметила руководитель регионального центра корпоративных отношенийУрал Елена Раудштейн, подобные проекты будут продолжаться и в 2011, и впоследующие годы.