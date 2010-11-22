Full Tilt не может не радовать

Огромные лимиты Full Tilt Poker трещат по швам в ожидании своих победителей, и Isildur1, в особе Виктора Блома с таким же нетерпением поджидает своих оппонентов. Хайроллеровские баталии принимают эпический характер. А скромный Изильдур сделал свое магическое дело, после которого свинги в миллионные суммы находят своих обладателей.

Могло ли быть иначе? Да нет, вряд ли. Ведь далеко не часто одному игроку удается снять такой куш, который сорвал Томас в противостоянии с финном Сахамисом играя в покер на деньги . Невероятно, но Двану удалось сначала отбить 1,2 миллиона долларов США, а после чего приумножить свой выигрыш еще и играя в THNL и HORSE, заработав при этом более 1,5 миллиона долларов, сделав смехотворный в сравнении с этой суммой бай-ин – 2300 долларов США.

Отмечая свою крупнейшую победу на профессиональном покерном поприще, Томас абсолютно спокойно позволил себе проиграть, между прочим, ни много, ни мало – 115 000 долларов США, так сказать, не глядя. Будучи абсолютно расслабленным, даже немного нетрезв, исходя из его собственного признания, Изилдур разрешил себе эту маленькую роскошь. Сильно ли это его обеспокоило? Вряд ли…

Но не стоит лишать и себя удовольствия. Для этого просто необходимо рассмотреть поединок Двана с Сахамисом, ведь этот поединок того заслуживает. Исторически так сложилось, что Isildur1 и Ziigmund уже несколько раз равнялись своими силами на достаточно крупных турнирах. При этом события, которые разворачивались в тех играх на зеленом сукне, не понравились Двану. Проблема в том, что всякий раз Томас проигрывал не меньше миллиона долларов США финскому игроку. Нет, ну кому такое может понравиться?

Кстати, Илари по ходу матча предлагал своему оппоненту изменить расклад игры, заменив PLO$500/$1.000 на более приемлемое ему $3000/$9000, но Дван всякий раз отказывался. Он обосновал это тем, что в последнем их поединке Томас сильно проигрался, так что подымать ставки в этом турнире ему не с руки.

Ну что ж, матч действительно заслуживает внимания. Слабаков в партии не было, это было показано еще на первых раздачах. Полтысячи раздач в игре явного лидера так и не выявили, ведь оба парни относятся к лучшим игрокам мира покера онлайн . Поначалу верх брал Сахамис, после этого немного вперед вырвался Томас.

Но остальные три сотни раздач вывели американского профессионала на позицию лидера, что дало ему возможность разбогатеть на миллион долларов США. Так получилось, что самые «жирные» банки были за Дваном. Но Сахамису в этой игре было мужества не занимать, он выглядел уверенно. Под конец игры ему уже было не до шуток. К сожалению для Илари, удача в этот день была не на его стороне. Дальше развивался сюжет, который только для фантастических фильмов только и годится.

За 24 часа Томас сделал очень серьезную работу, которая позволила ему возглавить список игроков, заработавших больше всех денег. Его годовой доход составил немногим менее 4,5 миллионов долларов.