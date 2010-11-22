Лед встал, но стоять на нем опасно

Нижнетагильский пруд покрылся ледяной коркой в ночь с субботы на воскресенье. Сейчас возле берега толщина льда около шести сантиметров, а ближе к середине пруда он вдвое тоньше. Как рассказал корреспондент Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник нижнетагильской поисково-спасательной группы водолазов Владимир Александренко, что безопасно можно ходить по льду толщиной не менее 10-ти сантиметров. Но не всех опасность останавливает. Так в воскресенье спасатели заметили ребенка, катающегося на коньках вдоль береговой линии. Он игнорировал плакаты, запрещающие выходить на лед, отметил Владимир Александренко.