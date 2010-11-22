Любая порча за ваши деньги

С начала года уже 11 жительниц только в Ленинском районе Нижнего Тагила попались на уловку мошенниц, которые подходят на улице и предлагают снять порчу. Последний такой случай произошёл вчера. К 20-тилетней девушке подошла 60-тилетняя женщина. Объявила что на молодой тагильчанке порча, а за снятие проклятия потребовала деньги и золото. Девушка послушно принесла из дома ценности на 20 тысяч рублей и отдала мошеннице. Жертвами таких преступниц становятся тагильчанки всех возрастов. Самой старшей потерпевшей – 78 лет. Самым младшим – нет 18-ти, рассказала корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник ПДН Ленинского ОВД Елена Старостина. По её данным, мошенницы в каждом случае присваивают от 5-ти до 80-ти тысяч рублей. И единственный способ не попасть в ловушку – это не поддаваться на уговоры преступников, говорит Елена Старостина.